Москва, 25 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Ведомство не рекомендует использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку и курить, а за два дня до взятия мазка следует отказаться от употребления алкоголя.

Также минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя промывать нос, использовать спреи, капли и мази для носа. Отмечается, что если не соблюдать эти рекомендации, можно получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, нерабочие дни, объявленные с целью приостановки роста заболеваемости COVID-19, начались с 25 октября в шести регионах России.

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