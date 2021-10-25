Новосибирск, 25 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Личный приём и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Новосибирской области будут приостановлены с 1 по 3 ноября 2021 года. Об этом сообщило региональное управление Федеральной налоговой службы.

Nalog.ru В налоговой инспекции

«В указанный период приём всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчётности, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет вестись через бокс для приёма входящей корреспонденции. Для дистанционного решения возможных вопросов на документах необходимо указать контактный телефон налогоплательщика», — отметили в УФНС РФ по Новосибирской области.

Уточняется, что решение принято во исполнение Указа президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года.