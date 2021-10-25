В Биробиджане снесут аварийное здание школы
Биробиджан, 25 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В ближайшие дни в столице Еврейской АО начнутся работы по сносу здания школы, признанной аварийной в 2019 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе мэрии Биробиджана, сносить ветхий объект поручено компании из Челябинска.
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Снос здания несколько раз откладывали из-за заниженного финансирования. В ожидании средств мэрия оплачивала охрану старой школы. Теперь деньги доведены, компания-подрядчик выбрана на аукционе. Муниципальный контракт заключён с ООО «Альянс». Помимо сноса здания ей необходимо будет рекультивировать земельный участок.
Как сообщало ИА REGNUM, биробиджанская школа № 9 была признана аварийной в 2019 году. Её учеников и педагогов распределили по другим школам города.