Биробиджан, 25 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В ближайшие дни в столице Еврейской АО начнутся работы по сносу здания школы, признанной аварийной в 2019 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе мэрии Биробиджана, сносить ветхий объект поручено компании из Челябинска.

Под снос!

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«Здание девятой школы было признано аварийным в 2019 году. Мы разработали проект демонтажа строения школы № 9, было понимание по цене вопроса, но средств на рекультивацию участка в бюджете города не было предусмотрено. Мы направили предложения в правительство области с просьбой включить данное мероприятие в программу 2021 года по центрам экономического роста», — напомнил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Снос здания несколько раз откладывали из-за заниженного финансирования. В ожидании средств мэрия оплачивала охрану старой школы. Теперь деньги доведены, компания-подрядчик выбрана на аукционе. Муниципальный контракт заключён с ООО «Альянс». Помимо сноса здания ей необходимо будет рекультивировать земельный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, биробиджанская школа № 9 была признана аварийной в 2019 году. Её учеников и педагогов распределили по другим школам города.