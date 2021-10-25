Лос-Анджелес, США, 25 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Вечером 24 октября в районе Ван-Найс города Лос-Анджелес (американский штат Калифорния) автомобиль протаранил ресторан, в результате чего погиб один человек. Об этом 25 октября сообщает пожарная служба города.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Автомобиль въехал в коммерческое здание (ресторан) и сбил одного посетителя внутри, к сожалению, он был обнаружен мертвым на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще пять человек в результате этого происшествия пострадали. При этом указывается, что, по данным телекомпании АВС, подозреваемый сдался полицейским на месте преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, попал в ДТП на территории Калмыкии. В результате аварии погибли шесть человек, среди них один ребенок.