Джакарта, , 10:53 — REGNUM Организация «Индонезийская правовая инициатива по океану» обратилась к правительству Индонезии с просьбой направить дипломатическую ноту властям Китая, сообщает CNN Indonesia.

Острова Натуна. Вид с самолёта stratman² (2 many pix!)

Запрос связан с деятельностью двух исследовательских судов в исключительной экономической зоне страны, вблизи острова Натуна.

Организация просит правительство Индонезии запросить доступ к результатам морских научных исследований.

Обнаруженный корабль Yuan Wang имеет возможность не только вести научные исследования, но и решать военные задачи, включая отслеживание ракет средней и большой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, туристам из шести стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, разрешат въезд в Сингапур, начиная с 27 октября.

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