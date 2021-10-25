Кострома, 25 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Костромской области вновь обновился рекорд по заражениям коронавирусом, за сутки выявлено 183 новых случая. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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Максимальные значения по заболеваемости фиксируются третью неделю подряд, начиная с 6 октября. Тогда COVID-19 диагностировали у 141 граждан. С этого момента суточное число заражений не снижалось.

По данным «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 37 тысячам 480 костромичам. Из них 31 тысяча 468 человек выздоровели, 861 больной скончался. Вакцинацию первым компонентом «Спутник V» по данным на 22 октября прошли 208 тысяч 428 человек, завершили процесс 195 тысяч костромичей. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 43% от необходимых 80%.

В области действует ряд ограничений — в некоторые общественные места горожан пускают исключительно по сертификатам вакцинации и QR-кодам, возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров, некоторым организациям предписано привить 80% сотрудников. С 30 октября меры будут ужесточены. По словам главного санитарного врача региона Александра Кокоулина первые результаты ограничений в части снижения заболеваемости могут появиться уже к концу октября.