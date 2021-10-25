Ереван, 25 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Оборонные расходы Армении в 2022 планируется увеличить на 11%. Об этом 25 октября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, представляя в парламенте проект государственного бюджета на следующий год.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Оборонный бюджет на 2022 год на 11% больше, чем в 2021 году, составив более 345 млрд драмов (около $725, — прим. ИА REGNUM) Мы намерены создать в Армении профессиональную армию, но сделаем это плавными, продуманными шагами», — сказал Пашинян.

Он сообщил, что пограничную службу планируется переводить только на контрактную основу. В будущем на границе страны должны быть усиленные пограничные части, а общевойсковые подразделения следует отвести оттуда.

Пашинян добавил, что вскоре ожидается старт демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. В связи с этим с приграничных территорий должны отойти ВС Азербайджана, что создаст благоприятную обстановку для реформ в погранвойсках.

Стоит отметить, что проект госбюджета Армении, представленный Пашиняном, предполагает Доходы в 2022 году в размере 1,9 трлн драмом или около $4,1 млрд. Это на 17,5% больше доходов, запланированных на 2021 год. Расходы в проекте госбюджета составляют 2,2 трлн драмов или $4,3 млрд.