Ирбит, Свердловская область, 25 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В городе Ирбите Свердловской области директора коммерческой организации обвиняют в попытке дачи взятки. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, в июле 2021 года женщина пыталась дать взятку полицейскому. Произошло это после выявления стражем порядка факта незаконного хранения и реализации алкоголя.

Женщина принесла на склад своего магазина четыре купюры по пять тысяч рублей и начала настойчиво предлагать деньги полицейским. Однако сотрудники ведомства взятку не приняли. Более того, сыщики пытались объяснить бизнесвумен, что ее действия повлекут уголовную ответственность, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники полиции сообщили о преступлении в дежурную часть. Теперь в результате директора возбудили уголовное дело.