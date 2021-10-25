Воронеж, 25 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Комплекс зданий бывшего хлебозавода № 1, частично снесенный в 2020 году, исключен из перечня объектов культурного наследия Воронежской области, также принято решение об отказе во включении его в единый реестр памятников истории и культуры народов РФ. Соответствующий приказ опубликован управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Hleb1.vrn.ru Здание хлебозавода №1 в Воронеже

Ранее, в сентябре 2021 года, было подписано заключение об утрате объектом исторической ценности в связи с фактическим сносом. Таким образом, восстанавливать здания хлебозавода не будут, площадку застроят.

Как сообщало ИА REGNUM, исторические здания хлебозавода в центре Воронежа были снесены застройщиком в ноябре — декабре 2020 года, несмотря на протесты общественности. На момент сноса здания не были признаны объектом культурного наследия, внесли здания в перечень уже после — когда признавать было нечего. В мае 2021 года на форуме «Зодчество VRN» власти заявили о планах реновации данной территории — сообщалось о намерении застроить площадку и «воссоздать» часть построек.

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