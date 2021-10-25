Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA в 2022 году откроет два магазина в Санкт-Петербурге и еще один в Москве. Об этом 25 октября ТАСС сообщил президент и главный исполнительный директор управляющей компании INGKA Group Йеспер Бродин.

IKEA

По его словам, в ближайшие несколько лет компания планирует инвестировать в развитие российского подразделения IKEA 1 млрд евро. Средства будут направлены на реновацию существующих магазинов и торгово-развлекательных центров «МЕГА», а также на открытие новых магазинов.

«Сейчас наша основная задача — охватить потребителей, рядом с домом которых еще нет магазинов IKEA. Поэтому мы делаем акцент на появлении магазинов в центрах городов — чтобы стать ближе для тех, у кого нет машины, а также будем открывать магазины в тех городах, где еще нет IKEA. Сейчас у нас три магазина в черте города в Москве, в ближайшем будущем мы планируем открыть еще один, а также планируем открыть еще два в Санкт-Петербурге в 2022 году», — добавил Бродин.

Отметим, что в настоящее время два центра «МЕГА» с магазинами мебели и товаров для дома IKEA работают на прилегающей к Петербургу территории Всеволожского района Ленинградской области.

Остальные инвестиции будут вложены компанией в развитие логистического блока, в сферу диджитал, а порядка 20% от общего объема инвестиций — в устойчивое развитие.

Бородин указал, что с момента прихода компании на российский рынок прошел 21 год. За это время было инвестировано 4 млрд евро.