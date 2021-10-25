Владивосток, 25 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Около 58% от всех зарегистрированных в России электрифицированных моделей автомобилей числятся в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Отмечается, что Дальневосточный округ стал лидером по числу электрокаров и гибридов в России в связи с тем, что там уже много лет налажены поставки таких транспортных средств из Японии. При этом в основном это машины с правым расположением руля.

Порядка 15% от всех электромобилей в России зарегистрировано в Сибири, чуть меньше таких транспортных средств числится в Центральном ФО — 10,5%.

На оставшиеся пять федеральных округов приходится только 16% от всех зарегистрированных в России электромобилей и гибридных машин.

Напомним, УАЗ планирует в среднесрочной и долгосрочной перспективе заняться выпуском электрифицированных автомобилей.

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