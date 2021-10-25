Лондон, 25 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Во время биржевых торгов в понедельник, 25 октября, цены на газ в Европе снова поднялись выше $1100 за тысячу кубометров. Это 25 октября следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отмечается, что в пиковых значениях цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла $1139 за тысячу кубометров, а на данный момент цена за тысячу кубометров газа торгуется на уровне $1109.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что газовый кризис не повлиял на работу российской отрасли минеральных удобрений.