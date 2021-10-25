Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в рамках Дня тюльпанонасаждения высадят более 100 тыс. цветов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Тюльпаны на площади Победы

«День тюльпанонасаждения — новая для Ростова традиция. Уверен, она приживётся. Тюльпан — красивый цветок, символ пробуждающейся природы. И чем больше будет у нас тюльпанов, тем город будет весной красивее и уютнее», — написал глава администрации в Instagram.

Предполагается, что в осенние дни, а Ростове-на-Дону будут высажено более 100 тыс. тюльпанов на площади 2,2 тыс. кв. метров.