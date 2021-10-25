Берёзовский, Свердловская область, 25 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. На Среднем Урале провели проверку после публикации СМИ о нашествии тараканов в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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В ходе надзорных мероприятий в пищеблоке были обнаружены тараканы и мухи. В помещении находились клеевые ловушки с мертвыми насекомыми. Кроме того, на батареях и оборудовании присутствовала грязь. Не проводилась дезинфекция пищевого блока.

По результатам проверки, прокуратура города Березовского возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Комбинат общественного питания». По факту надзорных мероприятий приняты меры прокурорского реагирования. Внесены предписания начальнику Управления образования Березовского городского округа. Директора Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проинформировали о выявленных нарушениях. После проведения проверки во всех помещениях детского сада провели генеральную уборку.