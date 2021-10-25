Лас-Вегас, США, 25 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Lisa Gansky «Нью-Йорк Айлендерс»

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Джош Бейли и Мэтью Барзал. Российский вратарь Илья Сорокин сыграл «на ноль», отразив 42 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды семь очков. «Вегас» идёт на 14-м месте в Западной конференции с двумя очками.

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