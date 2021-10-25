В Ярославле продолжается война хлебозавода с депутатом
Ярославль, 25 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле несмотря на определение суда «Городской торгово-выставочный центр» продолжает блокировать проезд муковозов на хлебозавод №1. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после продажи муниципального рынка (бывший «Старый город») новое руководство предприятия перестало пускать муковозы через свою территорию. Директором «Городского торгово-выставочного центра» является депутат муниципалитета Роман Галагаев («Единая Россия»). Хлебозавод обратился в арбитражный суд, который принял обеспечительные меры. До решения дела по существу транспорт должен проезжать на хлебозавод.
Но, как рассказал директор хлебозавода, «Городской торгово-выставочный центр» определение суда не исполняет.
По мнению руководства хлебозавода, таким образом депутат хочет закрыть предприятие. В этом случае освободится проход к «Городскому торгово-выставочному центру» со сторону улицы Комсомольской, где трафик значительно выше, чем по улице Большой Октябрьской (действующий вход).
Руководство предприятия намерено добиться свободного проезда муковозов при помощи судебных приставов. Впрочем, неизвестно, на чью сторону в итоге станет суд.