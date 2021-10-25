Ярославль, 25 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле несмотря на определение суда «Городской торгово-выставочный центр» продолжает блокировать проезд муковозов на хлебозавод №1. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Yarnews.net Хлебозавод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после продажи муниципального рынка (бывший «Старый город») новое руководство предприятия перестало пускать муковозы через свою территорию. Директором «Городского торгово-выставочного центра» является депутат муниципалитета Роман Галагаев («Единая Россия»). Хлебозавод обратился в арбитражный суд, который принял обеспечительные меры. До решения дела по существу транспорт должен проезжать на хлебозавод.

Но, как рассказал директор хлебозавода, «Городской торгово-выставочный центр» определение суда не исполняет.

«В июле к нам поступили первые письма от ГТВЦ о том, что его директор Галагаев запрещает проезд наших муковозов через свою территорию под предлогом ремонта дороги. Мы согласились, просили обозначить сроки работ. Но следом пришло письмо о том, что проезд нашим муковозам со стороны улицы Октябрьской запрещен совсем — якобы они «продавливают» дорогу. Когда городские власти формировали земельный участок ГТВЦ на продажу, должны были сформировать доступ к нашему предприятию. А новый собственник «Старого города» сейчас нам этот проезд перекрывает, используя любые возможности. По его логике, вообще нельзя грузовым машинам ездить по городу. Мы предлагали ему отремонтировать эту дорогу за свой счёт полностью. Но человек на встречу нам не идёт», — рассказал директор хлебозавода №1 Олег Котов.

По мнению руководства хлебозавода, таким образом депутат хочет закрыть предприятие. В этом случае освободится проход к «Городскому торгово-выставочному центру» со сторону улицы Комсомольской, где трафик значительно выше, чем по улице Большой Октябрьской (действующий вход).

«Чтобы люди ходили к его торговому центру по нашей территории. Он прямо говорил — откройте ворота, чтобы люди ходили ко мне в торговый центр. Но мы не можем этого сделать — это предприятие повышенной опасности. У нас постоянно 30 машин на загрузке. Как он себе представляет, чтобы по нашей территории будут свободно ходить? Думаю, он добивается, чтобы нас закрыли. Если мы возьмём историю московских хлебозаводов, то многие из них были куплены и превращены в торговые центры», — рассказал Олег Котов.

Руководство предприятия намерено добиться свободного проезда муковозов при помощи судебных приставов. Впрочем, неизвестно, на чью сторону в итоге станет суд.