Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции намерены провести переговоры в «нормандском формате». Дата встречи пока не определена, сообщил журналистам посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

Переговоры в «нормандском формате» Kremlin.ru

Он отметил, что о необходимости встречи на высшем уровне в «нормандском формате» канцлер Германии Ангела Меркель заявила на последней встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Главы МИД четырёх стран встретятся для подготовки таких переговоров.

«Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена», — сказал фон Гайр.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что он «готов и конструктивно настроен» на встречу глав МИД «нормандской четвёрки».

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