Липецк, 25 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов 22 октября встретился со студентами липецких техникумов — общественного питания и торгово-технологического. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов встретился со студентами липецких техникумов

Профессии повара, технолога, товароведа, бухгалтера, которым обучают в этих учебных заведениях, сегодня одни из самых низкооплачиваемых в регионе. Игорь Артамонов поинтересовался у студентов, каким они видят свое будущее, какую зарплату хотят получать и что, по их мнению, можно изменить в учебном процессе, чтобы улучшить ситуацию. Многие рассказали, что уже сейчас подрабатывают и попросили обратить внимание на небольшую стипендию.

«Мы хотим, чтобы вы получали достойную и белую зарплату, а ваши профессии были востребованными. Необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы вы могли получить дополнительную специальность, которая принесет больший доход», — сказал Игорь Артамонов.

Также студенты предложили главе региона организовать в техникумах банк вакансий для подработки с возможностью проходить практику уже на первом курсе, чтобы они могли получать опыт работы и учиться зарабатывать.

«Мы поговорим с ведущими предприятиями региона, которые заинтересованы в простом труде специалистов, близких к вашим профессиям. Рассмотрим вопрос создания пекарни и кафе на базе техникума общественного питания. Надеюсь, в итоге мы получим более подготовленных специалистов с высоким доходом», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Актив студентов вместе с руководством техникумов подготовят предложения по модификации учебного процесса, которые будут рассмотрены главой региона в ближайшее время.