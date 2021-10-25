Пенза, 25 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В правительстве Пензенской области произошли новые кадровые назначения. Соответствующие решения принял губернатор региона Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Как сообщает пресс-служба правительства субъекта федерации, в должности председателя правительства Пензенской области утвержден Николай Симонов.

Министром строительства и дорожного хозяйства региона назначен Александр Гришаев.

Алексей Качан продолжит возглавлять министерство труда и социальной защиты региона.

Пост руководителя представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ занял Николай Макаров.

В качестве первого замминистра — начальника управления градостроительства и архитектуры министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области — главного архитектора региона представлен Александр Итальянцев.

Должность замминистра — начальника управления строительства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области досталась Светлане Кругловой.

Первым заместителем министра сельского хозяйства стал Эдуард Каташов.

На Аллу Маркову возложено исполнение обязанностей министра образования Пензенской области, врио первого заместителя министра образования.

Исполнение обязанностей министра физической культуры и спорта региона возложено на Владимира Жучкова, врио первого заместителя министра физической культуры и спорта.

Отмечается, что кандидатуры министров образования и спорта пока находятся на стадии согласования.

Победитель кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей» Мария Юрина будет работать заместителем министра физкультуры и спорта.

Пост заместителя министра экономического развития и промышленности занял Роман Трялин.

Михаил Антонов утвержден в должности врио замминистра — начальника управления промышленности министерства экономического развития и промышленности.

Замминистра — начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области стала Марина Воробьева.

В должности замминистра — начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области с 28 октября будет работать Павел Шувалкин.

ИА REGNUM напоминает, конкурсный отбор на замещение должности главы администрации города Пензы назначен на 8 ноября.

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