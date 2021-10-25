Чикаго, США, 25 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Nhl.com «Детройт Ред Уингз»

В составе «Детройта» хет-трик оформил Лукас Рэймонд. Ещё по шайбе забросили российский нападающий Владислав Наместников, а также Картер Рауни и Тайлер Бертуцци.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились форварды Тайлер Джонсон, Доминик Кубалик и Хенрик Боргстрём.

На сегодняшний день «Детройт» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды семь очков. «Чикаго» идёт на 16-м месте в Западной конференции с одним очком.

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