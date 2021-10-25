Москва, , 10:39 — REGNUM Законопроект о включении вакцинации в Национальный прививочный календарь противоречит позиции президента РФ, который высказался в пользу добровольности вакцинации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Вакцинация

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«Обязаловка только вызовет отторжение и повысит недоверие к государству. Этих людей нужно не принуждать, а убеждать в пользе вакцинации и поощрять к ней», — уверен Миронов.

Он напомнил, что голосами «Единой России» законопроект был принят в первом чтении. От ее дальнейшего обсуждения следует отказаться, уверен парламентарий.

«На деле этот закон ничего не даст, кроме негативного резонанса и социального напряжения», — привел он аргумент.

На сегодня регионы вправе вводить частично обязательную вакцинацию — для отдельных категорий граждан. Это право многие субъекты РФ уже используют.

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