Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM В сотрудничестве между Россией и Германией будут играть важную роль вопросы защиты климата. Об этом 25 октября заявил журналистам посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

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«Что касается научного сотрудничества, важную роль будут играть вопросы защиты климата, сотрудничество будет распространяться также на другие области, которые являются смежными. Это инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки, науки гуманитарного спектра. Это те направления, которые будут нас объединять в научной сфере», — сказал он.

Также фон Гайр назвал «очень мудрым» решение о провозглашении Года экономики и устойчивого развития, которое было принято руководством двух стран.

«Я думаю, что наши страны — как Россия, так и Германия — могут внести большой вклад в европейскую систему решения тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся», — уточнил немецкий дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что для принятия трубопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию его сертификация должна быть осуществлена легитимно и чисто.