Токио, 25 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mazda представил облегчённую на 990 кг модификацию модели Roadster под индексом 990S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Дебют новинки прошел на съезде владельцев MX-5 Karuizawa Meeting. Отмечается, что версия 990S самая легкая в нынешнем поколении ND. Новый автомобиль основан на комплектации S. Автопроизводитель оснастил Roadster 990S новыми коваными алюминиевыми колёсными дисками RAYS. Один диск весит на 800 г меньше, чем диск нынешней версии машины.

Также авто может похвастаться тормозной системой Brembo, перенастроенной подвеской, модернизированным рулевым управлением и доработанным блоком управления мотором.

Под капотом машины функционирует стандартный атмосферный силовой агрегат объёмом 1,5 литра и производительностью 132 л. с. Он сочетается с механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что в первой половине 2022 года состоится премьера Mazda 6 нового поколения. Экстерьер модели выполнен в духе концепт-кара Mazda Vision Coupe. В моторную гамму автомобиля войдут новые рядные двигатели объёмом три литра и «умеренный гибрид», работающий на базе 48-вольтового стартер-генератора.

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