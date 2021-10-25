Бостон, США, 25 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающий Брэд Маршан, защитник Дерек Форборт и форварды Давид Пастрняк и Джейк Дебраск.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Джаспер Уэзерби, Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский защитник Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Бостон» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды шесть очков. «Сан-Хосе» идёт на третьем месте в Западной конференции с восемью очками.

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