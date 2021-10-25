Киев, 25 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся идти на поклон к российским властям, чтобы решить проблему с нехваткой газа. Об этом политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала «НАШ».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Он полагает, что ещё летом Зеленский предвидел нехватку топлива и приступил к подготовке сценария прямых поставок газа из РФ. Украинский лидер готовит общество к тому, что его встреча с Путиным состоится в преддверии зимы.

Корнейчук уверен, что Москва скоро запустит газопровод «Северный поток — 2», а это якобы снизит транзит газа через Украину.

«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берём из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — заявил политолог.

Он добавил, что встреча Путина и Зеленского невозможна до тех пор, пока российский лидер не захочет этого.

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