Дамаск, , 10:29 — REGNUM Позиции сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в провинции Эль-Кунейтра, расположенные на расстоянии 40 км в южном направлении от Дамаска, были атакованы истребителем ВВС Израиля. Об этом 25 октября сообщает телеканал Al Hadath, который вещает из Дубая.

ВВС Израиля Iaf.org.il

По данным источника, самолет израильских ВВС нанес ракетные удары по наземным целям в окрестностях города Эль-Баас и около поселка Эль-Курум.

Также уточняется, что в результате этого был нанесен материальный урон. При этом не поступало сведений о погибших и раненых в результате атаки сирийских военнослужащих и шиитских бойцах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому Т-4, который находится на юго-востоке от Пальмиры и на расстоянии 240 км от Дамаска.