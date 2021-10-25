Якутский агроконцерн обязали вернуть многомиллионную субсидию в бюджет
Якутск, 25 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии выиграла судебный спор с министерством сельского хозяйства республики и АО «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт». Иск «о признании недействительным соглашения» о предоставлении госсубсидии 25 октября 2021 года был полностью удовлетворён. Вердикт ещё может быть обжалован. Если ответчикам не удастся его оспорить, концерн должен будет вернуть в бюджет более 34,7 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
25 октября в карточке дела появилась запись судьи Ивашина — «иск удовлетворить полностью». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления.
Напомним, в основе спора лежало соглашение министерства и агроконцерна о предоставлении последнему 34 725 488,77 рубля в виде субсидии, которой возмещалась часть затрат на заготовку и переработку кожевенно-мехового сырья, пушнины. Надзорная инстанция потребовала не только признать его недействительным, но и применить последствия этого шага, то есть обязать концерн «Сахабулт» вернуть минсельхозу всю сумму.
Справка: концерн работает в своей отрасли с 1992 года. Некоторое время назад он имел статус госпредприятия. В 1999 году к нему присоединили ряд активов, которые ведут свою историю с 1930 года. В 2020 году выручка АО составила 75,252 млн рублей против 54,7 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль год назад была около 3 млн рублей.