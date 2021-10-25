Сент-Пол, США, 25 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

В составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Райан Джохансен. Ещё по шайбе забросили Роман Йози, Филип Форсберг и Таннер Жанно. Российский форвард Яков Тренин отдал результативную передачу.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились форварды Ник Бьюгстад и Нико Штурм.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды четыре очка. «Миннесота» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с восемью очками.

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