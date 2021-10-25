Москва, 25 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Нефть 22 октября немного укрепилась, отыграв часть потерь, понесенных в рамках коррекции от новых трехлетних максимумов за пределами уровня $86 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть

«Сегодня, 25 октября, бычий уклон сохраняется, позволяя нефти марки Brent отстаивать отметку $85 на фоне неплохого отношения к риску в начале новой торговой недели.

Основным драйвером удорожания черного золота остается риск возникновения дефицита поставок на мировом рынке.

Локально цены поддержал пятничный отчет Baker Hughes, который после семи недель роста отразил сокращение числа буровых на две единицы, до 443 штук.

Тем временем министр нефти Саудовской Аравии заявил, что страны ОПЕК+ должны действовать осторожно в вопросе управления уровнями добычи, сославшись на сохранение рисков для спроса со стороны пандемии.

Подобного рода комментарии могут подогреть дальнейший рост фьючерсов в ближайшие дни по мере того, как трейдеры переключаются на предстоящее заседание ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе.

В центре внимания находится уровень $86, пробой которого откроет дорогу к зоне $86,70, где последний раз Brent торговалась осенью 2018 года.

Нарушение целостности этой области ознаменует собой достижение вершин семилетней давности», — считает эксперт.

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