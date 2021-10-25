Вашингтон, 25 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Конгрессе Соединенных Штатов предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке, сообщает RT со ссылкой на представленный доклад.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере мы должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия?» — ставятся такие вопросы в документе.

По словам аналитиков, с помощью вооружений Россия продвигает свои внешнеполитические интересы, тем самым ослабляя влияние США. Кроме того, отмечается в документе, введенные санкции против РФ недостаточно эффективны.

Таким образом, авторы документа призывают определить новые способы давления на оборонно-промышленный комплекс, которые помогут изолировать Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России США и Европейский союз начали вводить с 2014 года, после того, как в результате госпереворота на Украине и всенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России.

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