Москва, 25 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Родственники актрисы, заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной заявили в полицию о её исчезновении. Об этом сообщает 25 октября издание «МК».

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1969. СССР Не виноватая я, он сам пришёл!

Отмечается, что родственница 81-летней актрисы обратилась в полицию накануне утром. Она сообщила, что связи с артисткой нет с 22 октября.

Сын Светличной позднее уточнил, что пожилая женщина пропала 21 октября. Она отсутствует дома, в квартире на Погонном проезде. Актрису активно ищут.

Ранее Светличная получила травму на съёмках, у неё проявились признаки деменции, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Светличная некоторое время находилась в больнице.

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