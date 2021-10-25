Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 октября направил в Законодательное собрание города представление на согласование кандидатуры Анатолия Повелия на пост вице-губернатора по городскому хозяйству и ЖКХ. В настоящее время Повелий занимает пост главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Анатолий Повелий

Должность вице-губернатора по горхозяйству и ЖКХ оказалась вакантной после того, как занимавший ее ранее Николай Бондаренко был избран депутатом, а затем вице-спикером Заксобрания Петербурга VII созыва от партии «Единая Россия».

Необходимость согласования кандидатуры вице-губернатора с городским парламентом прописана в статьях 4 и 5 регионального закона «О Правительстве Санкт-Петербурга».

Как напомнили в пресс-службе Смольного, в сферу ответственности Повелия, в случае назначения его на эту должность, будет входить решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, проведения государственной политики Санкт-Петербурга и осуществления государственного управления на территориях районов, регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, регионального государственного контроля в области благоустройства в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по внутренней политике был назначен Максим Мейксин, занимавший до этого пост главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Должность вице-губернатора по внутренней политике оказалась вакантной после избрания Александра Бельского депутатом и председателем Заксобрания Санкт-Петербурга VII созыва.