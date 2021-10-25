Чебоксары, 25 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Чувашии за первую неделю стартовавшей Всероссийской переписи населения через портал «Госуслуги» переписались 154 тыс. жителей. Это третий показатель в Поволжье по доле участников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 октября, заявила на планёрке в правительстве руководитель Чувашстата Эльвира Максимова.

Cap.ru Данные Чувашстата

Впервые принять участие в переписи населения можно самостоятельно, заполнив анкету на портале «Госуслуги». В условиях пандемии коронавируса данный вид считается приоритетным, так как исключает контакты с людьми. Также работают переписные участки, либо можно дождаться переписчика дома.

«На утро 25 октября в республике на портале «Госуслуги» переписались 154 тыс. человек, это порядка 12,8%. В Мордовии и Марий Эл значительно выше доля принявших участие в онлайн-переписи», — сказал Эльвира Максимова.

По данным ведомства, в Мордовии через портал госуслуг анкету заполнили 18,3% жителей, в Марий Эл — 14,6%. Тройку лидеров замыкает Чувашия. На последних местах — Ульяновская область (7,2%) и Башкирия (6,2%).

По словам руководителя Чувашстата, «перепись проходит в штатном режиме, без значительных сбоев».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России за первую неделю, стартовавшую 15 октября, переписались более 14 млн жителей, в том числе 11 млн человек — через портал «Госуслуги». Перепись продлится до 15 ноября.