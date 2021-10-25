Джакарта, 25 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Туристам из шести стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, разрешат въезд в Сингапур, начиная с 27 октября, сообщает CNN Indonesia.

AlexandrVe Самолет

Министерство здравоохранения Сингапура изучило ситуацию с COVID-19 в Мьянме и пяти странах Южной Азии (Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан и Шри-Ланка). В Минздраве добавили, что путешественники из этих стран будут подвергаться самым строгим пограничным мерам.

Сингапур разрешит въезд в страну гражданам Малайзии и Индонезии. Путешественники из этих двух стран должны пройти 10-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2021 года Индонезия заняла 10-е место в рейтинге стран с наибольшим количеством запросов на удаление контента в Google.