Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 25 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске скончался 11-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота. Об этом сообщает NUR.24.

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Напомним, происшествие случилось 14 сентября 2021 года на спортивной площадке в центре города. В результате падения футбольных ворот ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму. По факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что организация, которой принадлежит спортивная площадка, готовила ворота к вывозу с площадки на «зимовку». Объект был закрыт. Мальчики перелезли через забор на стадион. Один из них в процессе игры потянул незакреплённые ворота за сетку и уронил их на себя.

Отмечается. что на Ямале после этого случая были проверены все стадионы с футбольными воротами, а также детские площадки, и было выявлено 75 нарушений установки игровых комплексов.