Сухой Лог, Свердловская область, 25 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Сухом Логу Свердловской области сотрудники СКР проводят доследственнуюпроверку в связи с избиением двоих школьников. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По данным следствия, инцидент произошёл ещё в сентябре на территории одной из школ. Проверка идёт на предмет хулиганства.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку проводит прокуратура. По предварительным данным, на подростков напали 14−15 хулиганов.