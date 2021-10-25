Москва, 25 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. На территории Новой Москвы в поселении Московский построят школу искусств с концертным залом, сообщили в Стройкомплексе.

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Трехэтажное здание школы искусств площадью более 8 тыс. кв. метров возведут в микрорайоне «Град Московский».

В здании школы разместятся гардероб, большой концертный зал с многосветным пространством, библиотека, дошкольные, художественные, музыкальные, хореографические классы.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять лет в Новой Москве построено более 90 социальных объектов, в основном детсады, школы и поликлиники.

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