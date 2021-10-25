Самара, 25 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Строительные работы рядом со спортивным комплексом «Орбита» завершены на 70% в Самаре. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Yarnews.net Стадион «Шинник»

Сообщается, что рядом со спортивным комплексом «Орбита» в Самаре на ул. Ново-Вокзальная, 70а специалисты продолжают возводить новый современный стадион.

Отмечается, что на текущий момент строители выполнили 70% от всех запланированных работ. На объекте они уложили искусственный футбольный газон, завершили бетонировать каркас для прыжковых ям, сейчас выполняют работы по освещению, осуществляют монтаж асфальтового основания и покрытия для беговых дорожек, также завершаются обустраивать зоны для толкания ядра.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что стадион «Орбита», который был построен в 70-х годах, пришел в негодность, превратившись в заросший пустырь, но благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2021 году специалисты начали его реконструкцию. Завершить строительные работы они намерены в конце ноября текущего года.