25 октября 2021 | Время чтения 13 мин

Не может ли случиться так, что «лагерный» вопрос сильно задевает американцев именно потому, что они, по сути, создав ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его нынешнем виде, на уровне психологии переносят свои мотивы на всех окружающих и им их инкриминируют?

Владимир Павленко, , 12:38 — REGNUM Уже приходилось отмечать резкую активизацию антироссийской и антикитайской политики Запада под эгидой США в военно-политической сфере, где она завязана на обновляемую и расширяемую систему альянсов под эгидой Вашингтона. Сначала «ньюсмейкером» выступил японский премьер Фумио Кисида, объявивший Москву и Пекин «равноценными» противниками своей страны. Затем на этом поприще «отметился» генсек НАТО Йенс Столтенберг, повторивший этот посыл, глядя на Евразию уже с Запада. Сразу стало понятно, что кукловод, на чьи руки эти две куклы надеты и, повторяя движения его пальцев, прилюдно кривляются, эпатируя общественность, находится за океаном. Вполне «прозрачна» и его генеральная идея: объединить Западный театр военных действий (ТВД) в Северной Атлантике с Восточным ТВД, попутно расширив последний с АТР до выдуманной конструкции «ИТР» — «Индо-Тихоокеанского региона». И наделив НАТО противоречащей Североатлантическому договору 1949 года «глобальной ответственностью», подвести под него систему альянсов во главе со связкой Quad — AUKUS, протянув ее от Индии до Австралии, с включением не входящей в эти объединения Южной Кореи. Иначе говоря, сомкнуть по южной периферии Большой Евразии «кольцо анаконды», охватив им ненавистные Западу «ревизионистские» Россию и Китай.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Для реализации этого плана, рассчитанного на подрыв стабильности и разрушение баланса сил на нашем континенте, Вашингтону никаких усилий не жалко. Поэтому из военно-политической сферы противостояние распространяется и на гуманитарные вопросы, прежде всего на права человека, которые без стеснения рассматриваются через призму экспансионистских интересов США, в фарватере которых следуют их сателлиты. Иногда этих сателлитов выпускают вперед, прикрывая ими хозяев, с двоякой целью: замазать в общих грязных делах и создать видимость «широкой международной поддержки» вашингтонских информационных провокаций. Ведь надо понимать, что поскольку США — не евразийская, а внешняя по отношению к нашему континенту держава (акцент на этом, кстати, в свое время делал еще Бжезинский), у неприкрытого американского вмешательства во внутренние дела евразийских стран должно быть прикрытие. Якобы это не Вашингтон сам лезет в «наш огород», пытаясь «подровнять» нас под свои так называемые «ценности». Якобы об этом его «просят» некоторые «местные аборигены», а он лишь отвечает на их «запрос», демонстрируя показные «бескорыстие и альтруизм». Хотя, как в той пословице, «и ежу ясно», что это не евразийские страны и народы заинтересованы в американском присутствии, которое им без надобности. Это сами США, если их выкинуть из Евразии, как уже случалось после Первой мировой войны, автоматически отъезжают на глубочайшую мировую периферию, оставаясь наедине и в обнимку со своими амбициями, только и всего. Вот и не хотят этого неизбежного, на наш взгляд, сценария.

Первая мировая война

Именно через эту призму и следует воспринимать обнародованную 22 октября в ООН очередную антикитайскую инициативу Запада. Собрав все что можно, все давно уже выдвинутые и сто раз опровергнутые, в том числе на самом Западе, обвинения, вашингтонские стратеги не придумали ничего более оригинального, чем вновь обратиться к теме Синьцзяна, состряпав еще один провокационный «документ», выполненный в формате «совместного заявления». И чтобы не светиться самим, поручили озвучить его французскому постпреду при ООН Николя де Ривьере. Как вы думаете, читатель, почему именно ему? Ведь «заявление» также подписали сами США, а еще Турция, Канада, Япония, ряд европейских и других стран. А поддержали его в общей сложности 43 страны-марионетки, среди которых особо выделяется африканская Либерия, превращенная в «запасной аэродром» для американских элит на случай ЧС континентального, североамериканского масштаба, например, взрыва Йеллоустоунского супервулкана.

Йеллоустонская кальдера Ed AustinHerb Jones

Итак, еще раз: почему именно Франция? Где Синьцзян, а где последователи Александра Дюма и Людовика XVI? По двум основным причинам. Первая лежит на поверхности, это то унижение, которое Париж претерпел от американцев совсем недавно, когда партнеры по НАТО жестоко «кинули» французов на контракте по строительству ПЛА — атомных подводных лодок — для австралийского флота. Очень показательно все было обставлено: со времен Первой мировой войны Великобританию и Францию привыкли упоминать через запятую. Ан, нет! Парижу — разорванный контракт, а Лондону за его счет — соучредительство в AUKUS. Тремя росчерками пера Ла-Манш не просто расширился в несколько раз, но стал, по сути, непреодолимым. А Францию после такого публичного оскорбления, раз она не отважилась на серьезный ответный демарш, нагнули до конца. Выставили американской «шестеркой» против Китая в вопросе Синьцзяна. Это такая тотальная зачистка остатков самолюбия. Правь в Париже даже не патриоты, а хотя бы обидчивые дельцы, спуску бы не дали, вплоть до выхода из военной организации НАТО, как при де Голле. Но времена, увы, далеко не т. е. Блок AUKUS создан против России и Китая. Для этого французские интересы принесли англо-американским в жертву. Но Франция вместо того, чтобы «вернуть должок» и двинуться навстречу Москве и Пекину, верноподданнически принялась для своих же обидчиков таскать каштаны из огня. Что это, как не своеобразная «дедовщина», только на международном уровне? Главковерх этой ядерной державы, наверное, думает, что второй президентский срок ему обеспечит отнюдь не собственный народ, а «дядя Сэм»? Не просчитаться бы! «Чего изволите?» — далеко не лучшая основа для национального лидерства. Да и судьба многих, которыми воспользовались, а потом попросту избавились, чему-то должна учить? От Саддама Хусейна до Хосни Мубарака и прочих жертв «арабской весны»…

Вторая причина выбора Парижа на роль «прыгающего из окна» за интересы Вашингтона — уже не символическая, а вполне себе содержательная. Совсем недавно — с 13 сентября по 8 октября — в женевском отделении ООН проходила 48-я сессия Совета по правам человека (СПЧ) под председательством Мишель Бачелет, экс-президента Чили. Откровенных спекуляций хватало. Не только против Китая по Синьцзяну. Но и против России по Крыму, а также в связи с Абхазией и Южной Осетией. Против Белоруссии по выборам и пр. Однако нас интересует китайская тема. Большинство участников СПЧ, в число которых, кстати, возвратились США, тем не менее, поддержали Китай, восприняв спекуляции насчет притеснений уйгурских мусульман в Синьцзяне именно как спекуляции. Оппоненты Пекина педалировали тему посещения этого китайского региона самой Бачелет, перспективы которого обсуждаются с осени 2018 года. На что китайская сторона, в том числе еще раз буквально на днях, устами постпреда при ООН Чжан Цзюня, подчеркивает, что никаких препятствий для визита нет; проблема только в одном. От главы ооновского СПЧ ожидаются не политизированные, заказные выводы, а подчеркнутая непредвзятость. При которой итоговое мнение о действительном положении дел будет формироваться по ходу работы на месте, а не заранее, под диктовку определенных сторон, заинтересованных в дискредитации КНР.

Совет по правам человека ООН Ludovic Courtès

Апофеозом попыток клеветы на Китай не только в Синьцзяне, но и вокруг Тайваня, служат скандальные заявления экс-заместителя госсекретаря США Николаса Бернса. Казалось бы, это личное дело нынешнего гарвардского профессора, если бы всё не происходило в стенах международного комитета Сената, который рассматривает эту кандидатуру на должность посла США в Пекине. Понятно, что с такими подходами совершить прорыв в китайско-американских отношениях невозможно. Но, похоже, Вашингтон и не ставит перед своим выдвиженцем такой задачи, а требует от него прямо противоположного: давить на американских сателлитов, разворачивая их прочь от Китая. Иначе как расценить такое заявление Бернса: «Мы сильная страна. Мы можем противостоять Китаю. Но наши партнеры и союзники должны в этом помочь, чтобы у нас был рычаг давления». Очень похоже, что именно после этого пассажа на роль антикитайской «говорящей головы» западного альянса и был выбран французский постпред при ООН.

Однако как ни старались в Вашингтоне использовать трибуну и решения СПЧ в своих интересах, жизнь рассудила иначе. В ходе проведенной как раз в те дни пресс-конференции в Пекине мировой общественности напомнили ряд интересных фактов. В марте 2019 года Совет глав МИД Организации Исламская конференция (ОИК) высоко оценил невмешательство государственных властей КНР в религиозные вопросы в Синьцзяне. В июле того же года постпреды более 50 стран при женевском офисе ООН направили совместное письмо той же Бачелет, в котором положительно оценили достижения Китая в борьбе с терроризмом и защите прав человека в регионе. Как тут не вспомнить, что это обращение стало ответом этих стран, среди которых преобладали мусульманские государства, на требование двух десятков европейских стран «разобраться» с Китаем за «притеснение прав человека»! Автор этих строк помнит, как опубликовав на этот счет комментарий, получил возмущенное письмо из представительства одной из уйгурских эмигрантских организаций. Диалога, однако, не получилось. На вопрос, почему на Китай в связи с ситуацией в Синьцзяне нападают европейцы, а заступаются за него мусульмане, и не усматривает ли вопрошающий в этом банкротства террористического подполья и его главарей, вразумительного ответа не последовало. Если не считать таковым голословные и жалкие в своей анекдотичности обвинения в продажности, адресованные, на минуточку, единоверцам из богатейших стран зоны Персидского залива.

Если продолжить, то почему бы не вспомнить октябрь 2019 года, когда на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН более 60 стран отметили значительный прогресс в области прав человека в Синьцзяне. То же самое повторилось через год, на 75-й сессии, причем, по итогам посещения Синьцзяна представителями Лиги арабских государств (ЛАГ). В июле 2020 года на 44-й сессии Совета ООН по правам человека в пользу Китая выступили 46 стран. Если суммировать поддержку политики КНР в Синьцзяне за три сессии СПЧ ООН, которые состоялись в текущем году, то это почти сотня государств со всех континентов, включая, отметим это, Россию.

Когда суммируешь информацию, прямо или косвенно касающуюся Синьцзяна и поражаешься упрямой твердолобостью попыток выжать хоть что-нибудь из того, из чего уже ничего не выжимается, поневоле проникаешься мыслью, что эта тема кое для кого из оппонентов Пекина носит даже не политический, а какой-то экзистенциальный характер. Ощущение реальности очень часто изменяет тем, у кого собственное «рыло», как говорится, «в пуху». Например: центры профессионального образования в Синьцзяне, на которые западные пропагандисты до сих пор вешают ярлык чуть ли не «концентрационных лагерей», давно упразднены, ибо выполнили свою главную задачу. Она двуединая. С одной стороны, повысив образовательный уровень жителей региона, дав им профессиональную подготовку, пробудить интерес к работе и отвратить от пагубного влияния вербовщиков террористического «пушечного мяса». С другой, суммируя этот новый потенциал населения Синьцзяна, добиться в нем существенного роста уровня жизни. Обе задачи успешно решены. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) уже несколько лет нет терактов, граждане привыкли к мирной и спокойной жизни, а расширение кадрового обеспечения соответствующей политики центра стало немаловажным фактором искоренения бедности и нищеты, достигнутого к столетию КПК.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Alexander Flühmann

Почему же тема «лагерей» так волнует американский политикум? А давайте-ка вспомним, с чего в свое время начиналось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — организация, запрещенная в РФ? Кое-кто рассчитывает, что у людей короткая память, но это не так. Мы хорошо помним, что основой «террористического интернационала» послужила созданная в Ираке американскими оккупантами сеть спецлагерей, в которых под видом интернирования террористов была собрана значительная часть «цвета» генералитета и офицерского корпуса бывшей саддамовской армии. Лагерей было несколько, но особняком в их списке стоит Кэмп-Букка, созданный в 2003 году, после окончания иракской войны, вблизи границы с Кувейтом в окрестностях города Умм-Каср. В задачу автора не входит детализация этой темы, с которой, включая многочисленные фактические доказательства истинных целей США, заключавшихся в выкармливании террористов, можно ознакомиться по существующим источникам. Например: arctus.livejournal.com

Отметим лишь, что в Кэмп-Букка содержались около десяти высших руководителей будущего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая так называемого «халифа» Абу Бакра аль-Багдади и его заместителей. Под американской охраной в весьма сносных для жизни условиях, выделенных для «привилегированной» части сидельцев, будущие «вожди халифата» знакомились и объединялись с оставшимися не у дел иракскими военными. Некие «проповедники» регулярно читали им курсы лекций, снабжали соответствующей религиозно-экстремистской литературой и т. д. Так формировался костяк будущей террористической организации, залившей кровью весь Ближний и Средний Восток. Почему саддамовские офицеры снюхались с «бородачами»? Очень просто: большинство из них, как и сам Саддам, представляли суннитское меньшинство центральной части Ирака, и они хорошо понимали, что их ожидает в стране, где у власти после свержения режима оказались совсем другие силы. Американцы всё очень тонко просчитали.

Лагерь Кэмп-Букка Spc. Amie McMillan

И возвращаясь на этой волне к теме Синьцзяна, как она преподносится пропагандистами США и Запада, нельзя не задаться вопросом. Не может ли случиться так, что «лагерный» вопрос сильно задевает американцев именно потому, что они, создав, по сути, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его нынешнем виде, на уровне психологии переносят свои мотивы на всех окружающих и им их инкриминируют? Может быть, в Вашингтоне с его повсеместным опытом незаконных «тюрем ЦРУ» просто не могут понять никаких позитивных мотивов? Отказывают окружающим в позитиве, ибо меряют их по себе, перенося на них и собственную привычку к «лагерной» организации, и те цели, которые перед ней ставятся? Может быть, экзистенциальная ущербность американского мировосприятия именно в этом? А может все проще, и имеет место банальная информационная война? США попросту боятся альянса России и Китая, боятся проиграть ему в целом и Китаю в частности глобальную конкуренцию? Не только в материальной, но и в духовной сфере? И чтобы не допустить появления очертаний альтернативного миропорядка, а с ними — и права выбора народов, хотят зарубить эти проблески на корню, пусть и используя для этого самые грязные и низкопробные методы фальсификаций и откровенной клеветы? Вот и переваливают с больной головы на здоровую собственные многочисленные преступления против человечества и человечности.