Названа дата дебюта обновлённого седана Audi A8
Берлин, 25 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Компания Audi представит рестайлинговый седан Audi A8 серии D5 2 ноября текущего года. Об этом сообщает китайское издание Autohome.
Обновленная модель получит новый экстерьер, а также новую отделку салона и более современное оснащение. Кроме того, модель получит новую удлиненную модификацию Audi-Horch.
Стоит отметить, что седан Audi A8 в кузове D5 был впервые представлен летом 2017 года. На данный момент немецкий автопроизводитель готовит обновленную версию модели. Прототип данной версии не раз был заснят фотошпионами, поэтому некоторое представление о модели уже имеется.
Новинка получит матричную светодиодную оптику, радиаторную решетку с крупными ячейками и фонари с новым рисунком.
В моторной линейке рестайлинговой Audi A8 ожидается появление гибридных систем. Удлиненная версия модели может получить мотор W12.
Ранее компания Audi вывела на дорожные испытания электрокроссовер e-Tron 2023 года.
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