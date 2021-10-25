Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Для принятия трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в эксплуатацию его сертификация должна быть осуществлена легитимно и чисто. Об этом 25 октября заявил журналистам посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

Как указал немецкий посол в ответ на вопрос о том, когда Германия разрешит поставки по газопроводу, с технической точки зрения «СП-2» уже достроен и готов к введению в эксплуатацию, и в настоящее время необходима его сертификация.

«Сертификация должна быть осуществлена легитимно и чисто, когда процедура будет пройдена, тогда можно будет говорить о приеме «Северного потока — 2» в эксплуатацию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября сопредседатель немецкой партии «Союз-90» / «Зелёные» Анналена Бербок заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» является ошибкой.