Окуловка, Новгородская область, 25 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Новгородской области школьница попала под воздушный поток мчавшегося мимо высокоскоростного поезда «Сапсан» и оказалась в больнице с переломами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба СЗТП Платформа 271 км перегона станций Угловка — Алешинка

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП), несчастный случай произошел вечером 23 октября на платформе 271 км перегона станций Угловка — Алешинка в Окуловском районе Новгородской области. Несовершеннолетняя девочка стояла слишком близко к краю платформы, когда мимо проносился «Сапсан». В результате воздушным потоком ребенка затянуло под него. С многочисленными переломами конечностей девочка была госпитализирована в ЦРБ города Боровичи, где и находится на лечении.

«Сотрудники Новгородского линейного отдела на транспорте провели осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы произошедшего. Задержек в движении поездов не произошло», — уточнили в ведомстве указав, что по факту случившегося начата прокурорская проверка.

В свою очередь в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что после травмирования 14-летней школьницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»).

«Произведён осмотр места происшествия и подвижного состава, допрошены очевидцы, члены локомотивной бригады, родители пострадавшей, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в следственном управлении.