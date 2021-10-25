Рязань, 25 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. QR-коды или справки о перенесённом COVID-19 потребуются жителям Рязанской области для доступа в ряд учреждений, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM. В регионе продлили действующие меры борьбы с коронавирусной инфекцией и установили новые ограничения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Все ранее действующие ограничения продлеваются до 15 ноября. По новому распоряжению губернатора Рязанской области, подписанному 22 октября, с 30 октября по 7 ноября доступ в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесённой болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность. Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос. Школы региона, вне зависимости от ранее установленного графика, уходят на каникулы.

МФЦ будут вести приём только по предварительной записи, а в нерабочую неделю смогут оказывать услуги только по государственной регистрации рождения и смерти, а также выдаче готовых документов по результатам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.

Поликлиники продолжат плановый приём граждан с соблюдением противоэпидемических требований.