Москва, 25 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации переселены 54,8 тыс. жителей из 358 старых пятиэтажек, из них 41,9 тыс. уже переехали в новые квартиры. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

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По его словам, в настоящее время в столице проектируется и строится более 5,5 млн кв. метров жилья. Построено 2 млн кв. жилья — это 155 новостроек, 126 из которых переданы под заселение.

Продолжается строительство 152 домов площадью 2,6 млн кв. метров, еще 157 новостроек площадью 3 млн кв. метров проектируются. Снесено 64 старых пятиэтажек, еще 51 дом расселен и готовится к демонтажу.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь поставленных на кадастровый учёт домов в Москве превысила 3 млн кв. метров.

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