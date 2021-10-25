Махачкала, 25 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Дагестану в 2022 году будет выделено 72,9 млрд рублей в качестве дотаций на выравнивание обеспеченности бюджета. Такая сумма запланирована в федеральном бюджете, пишет РБК. Республика станет лидером по объему дотаций.

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В число самых крупных получателей помощи из центра на выравнивание бюджетной обеспеченности вошли еще два субъекта Северо-Кавказского федерального округа — Чечня и Ставропольский край. Первому из них предоставят 33,5 млрд рублей, второму — 24,3 млрд рублей.

Кроме этих трех субъектов, в число получателей крупнейших по объему дотаций в России вошли Якутия — 51,6 млрд рублей, Камчатский край — 41,1 млрд рублей, Алтайский край — 29,5 млрд рублей, Бурятия — 21,9 млрд рублей и Крым — 21,5 млрд рублей.

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