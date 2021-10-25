Сеул, 25 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года импорт электроэнергии из КНДР в Китай вырос на 62% в годовом исчислении, до 35 974 МВт-ч. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По данным газеты South China Morning Post, причиной резкого увеличения объёмов импорта является самый серьёзный за последние десятилетия дефицит электроэнергии в Китае.

Известно, что с января по сентябрь 2021 года Китай импортировал электроэнергию из КНДР на сумму $11,9 млн, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что санкции ООН, введённые в отношении Северной Кореи, запрещают ей экспорт угля, железной руды и сельскохозяйственных продуктов, однако данные ограничения не распространяются на торговлю электроэнергией.