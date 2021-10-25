Москва, 25 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В понедельник, 25 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +2… +4 °C. Об этом 25 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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Также указывается, что ветер западного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. столба.

Кроме того, уточняется, что в ночь на 26 октября в Москве прогнозируется облачная с прояснениями погода и без осадков, температура воздуха −1… +1 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 25 октября в столице России стала самой холодной с начала осени, температура воздуха в городе опустилась до минус 2,4 °C.