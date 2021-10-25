Варшава, , 09:58 — REGNUM Колонна с гуманитарной помощью для мигрантов, которые кочуют на границе Белоруссии и Польши с целью попасть на территорию последней, направилась из Польши на белорусскую сторону границы. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил глава Государственного агентства стратегических запасов Польши Михал Кучмеровский.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

«Мы надеемся, что на этот раз ее пропустят», — сказал Михал Кучмеровский. По его словам, гуманитарная помощь включает, среди прочего, средства индивидуальной защиты, а также одеяла, палатки и обогреватели.

Михал Кучмеровский заявил, что Польша также готова отправить в Белоруссию продукты питания и медикаменты — «если на то будет воля властей в Минске». По словам главы Государственного агентства стратегических резервов, решение об отправке гумконвоя свидетельствует о «решимости польских властей разрядить миграционный кризис».

Чиновник напомнил, что это уже третья попытка Польши отправить в Белоруссию гуманитарный конвой. Два предыдущих транспорта не были допущены на белорусскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. Нелегалов не пропускают на территорию Польши, в связи с чем многие из них остаются на границе с белорусской стороны, чтобы предпринимать попытки её пересечения в будущем.