Томск, 25 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие выходные 12 человек стали жертвами дистанционных мошенников. После разговора с ними граждане лишились в общем 5,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Телефонный мошенник

Причём, более половины этой суммы лишился житель Томска, которому позвонили люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали об утечке банковских данных мужчины, убедив его выполнить ряд действий для обеспечения сохранности денег.

«Выполняя указания злоумышленников, потерпевший оформил несколько кредитов, а также снял со своих счетов более 2 900 000 рублей, после чего перевёл денежные средства на счета мошенников», — отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Всего за выходные за мошенничество и кражи возбуждено 12 уголовных дел.