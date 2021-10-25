Ярославль, 25 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Ярославских водителей просят установить зимние шины. С таким обращением выступило управление ГИБДД по Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Наступившие холода спровоцировали несколько аварий на дорогах области.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

«Госавтоинспекция обращается к водителям — в связи с понижением температурного режима до минусовых значений, возможным образованием наледи на проезжей части, следует быть предельно внимательными на дороге, не превышать разрешенную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Напоминаем, что во время выпадения осадков в виде дождя и снега снижается видимость, дорога становится скользкой, а управлять автомобилем становится сложнее. Во избежание совершения ДТП, Госавтоинспекция рекомендует своевременно позаботиться об установке зимних шин и смене технических жидкостей на автотранспорте», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В инспекции сообщили о нескольких авариях, которые произошли накануне. Так 24 октября около 19.10 на 239 километре федеральной автодороги «Холмогоры» в Ярославском районе столкнулись «Киа» и «Рендж Ровер», после чего двигатель автомашины «Рендж Ровер» вылетел на полосу встречного движения и повредил автомашины «ГАЗ» и «Шкода».

В тот же день около 20.10 на 21 километре автодороги «Ярославль — Шопша» произошло столкновение «Рено Дастер» и «Джили». В результате только этих двух аварий четыре человека попали в больницу, ещё двое получили менее значительные травмы и лечатся амбулаторно.